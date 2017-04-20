Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Yarı finale yükselen dört takım Real Madrid, Atletico Madrid, Monaco ve Juventus oldu. Çeyrek finalde Borussia Dortmund’u eleyen Fransız ekibi Monaco, 13 yıl aradan sonra Devler Ligi’nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek final ilk maçında Barcelona’yı 3-0 mağlup eden Juventus, rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalarak gol yemeden üst tura yükselmiş oldu. Son şampiyon Real Madrid de çeyrek finalde Bayern Münih’e tur şansı tanımadı. Atletico Madrid ise Premier Lig’in son şampiyonu Leicester City karşısında yarı finale yükselen ekip oldu.

Real Madrid, Atletico Madrid, Monaco ve Juventus’un birbirleri ile eşleşeceği UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nin kura çekimi yarın İsviçre’nin Nyon kentinde TSİ 13.30’da gerçekleştirilecek. Devler Ligi’nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs’ta, rövanş maçları ise 9-10 Mayıs’ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran günü Galler’in Cardiff şehrinde oynanacak.