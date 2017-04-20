Şenol Güneş’in aması yok

Beşiktaş’ın kurt hocası Şenol Güneş, cezalı Aboubakar ve Marcelo ile oynaması zor gözüken Adriano’nun eksikliğinin böyle tarihi bir sınavda asla bahane olamayacağını belirtti.

Defansın istikrar abidesi belkemiği Marcelo sarı, bu sezon Avrupa'da 9 maçta 6 gol atan Aboubakar kırmızı kart cezalısı. İdmanda sakatlanan Adriano ise ağrıları nedeniyle riske edilmeyebilir. Rövanş için defans kurgusunda zorunlu değişime gitmesi gereken, ileri uçta gol umudu olarak elinde tek alternatifi Cenk kalan Teknik Direktör Şenol Güneş, tüm bu olumsuzluklara rağmen tur inancını öğrencileriyle paylaştı.

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Şenol Güneş, oyuncularına şöyle seslendi:

“Kulüp tarihinde ilk defa Avrupa'da yarı final görmenin eşiğindeyiz. Bu derece hayati öneme sahip bir sınavda kim oynamış, kim varmış, yokmuş buna bakacak durumda değiliz. Benim felsefem, sahaya çıkan 11 en iyi 11'dir. İşte bu nedenle aranızdan 11 isim, taraftarımızın da verdiği büyük güçle Lyon engelini aşacaktır. Bundan hiç şüphem yok.”