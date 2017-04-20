Seks yüzünden maç durdu!

ABD'de düzenlenen Sarasota Tenis Turnuvası'nda kortlarda ender görülen bir olay yaşandı. Maç alanına yakın bir yerde sevişen bir çiftin sesleri müsabakaya bir süre ara verilmesine sebep oldu.

Teniste konsantrasyon çok önemli. Bu sebepten dolayı kortta bulunan seyirciler çıt çıkarmadan maçı izlemek zorundalar. ABD’nin Florida Eyaleti’nde gerçekleşen sıradışı olay ise akıllara durgunluk verdi.

Sarasota Açık Tenis Turnuvası’nda yarışan iki sporcu, bir kadının sevişme esnasında çıkardığı sesten dolayı bir süreliğine duraksadı.

Siyahi sporcu Frances Tiafoe servis kullanacağı esnada duyduğu sesler sonrasında şoke oldu ve gülmekten kendini alamadı. Maç bir süre dururken, diğer tenisçi Mitchell Krueger sesin geldiği yöne doğru top fırlattı. Seyirciler bu olayları gülerek karşıladı.

Maçı anlatan spiker önce birisinin telefonundan sesin geldiğini iddia etse de sonradan, “Hiç değilse gecesi iyi geçen birileri var” ifadesini kullandı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER