Tudor’dan duran top uyarısı

Tudor, derbi öncesi oyuncularına uyarılar yapmaya devam ediyor. Hırvat hoca, hava hâkimiyeti iyi olan Chedjou ve Eren Derdiyok’tan uyanık olmalarını talep etti.

Galatasaray’ın Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılıların bu sezon belası olan duran toplara dikkat çekti. Beşiktaş derbisi başta olmak üzere büyük maçlarda duran toplarda puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da bu zaafı gidermek için büyük mesai harcanıyor. Hırvat hoca, Fenerbahçe'nin duran toplarda tehlike yaratan isimleri Mehmet Topal, Kjaer ve Skrtel için önlem alacak. Tudor, takımda hava topu hâkimiyetleri başarılı olan Eren Derdiyok ve Chedjou'dan bu konuda dikkatli olmalarını talep etti.

Galatasaray`da tek yol galibiyet Galatasaray, 5 sezondur ezeli rakibine TT Arena'da yenilmiyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek için kazanmak zorunda. Olası bir galibiyette Teknik Direktör Igor Tudor da geleceğini sağlama alacak. İlgili Haberi Oku

Hırvat hoca, Eren'e takımın savunma yaptığı anlarda yardıma gelmesi için özel görev verdi. Böylece korner ve frikiklerde Mehmet Topal ile Kjaer ve Skrtel'e birebir markaj yapılacak. Fenerli futbolcuların gol atma tehlikeleri minimuma indirilecek.