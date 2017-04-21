Ah Babel vah Babel!

Fransa’daki karşılaşmada iyi bir performans sergileyip takımının tek sayısını kaydeden tecrübeli futbolcu, dünkü maçta ise 86. dakikada mutlak pozisyonu gole çeviremedi, Kara Kartal turdan oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, Lyon'da oynanan ve 2-1 kaybedilen ilk karşılaşmada Beşiktaş'ın tek sayısını kaydeden Ryan Babel, dün kaçırdığı golle adeta saç baş yoldurdu. Siyah-beyazlılar 2-1 önde iken Hollandalı yıldız, mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. 86. dakikada Quaresma'nın şutu direkten döndü, Babel müsait durumda vurmakta gecikince Beşiktaş mutlak bir golden oldu.

İLK MAÇI ARATTI

Ara transferde Beşiktaş'a gelen Babel, Lyon'daki ilk karşılaşmanın aksine dünkü maçta kötü bir performans sergiledi. Fransız ekibi karşısında adeta yokları oynayan Hollandalı yıldız, seri penaltı atışlarında ise siyah-beyazlıların ilk atışını kullandı ve topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 3 kez ağları sarsıp 2 de asist yaptı ve 5 gole direkt katkı sağladı.