Aulas: Beşiktaş bu kupayı yakın zamanda kazanacak

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, Beşiktaş karşılaşması sonrasında yaptığı konuşmasında siyah-beyazlıları överken çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Beşiktaş’ı penaltılar sonucu 7-6 yenerek yarı finale çıkan Lyon’da başkan Jean Michel Aulas açıklamalarda bulundu. Çok keyifli bir maç seyrettiklerini belirten Lyon başkanı “İki harika takım vardı sahada ve yarı finale çıkabilmek için her şeylerini verdi bu iki takım. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı aslında ve sahada gerçekten çok iyi organize oldular. Ama penaltılarla da olsa kazandık mutluyuz” dedi.

Beşiktaşlı taraftarların ve yöneticilerin kendilerini çok iyi ağırladığını belirten Aulas şöyle devam etti: “İlk maçta istemediğimiz bazı olaylar yaşanmıştı ama bugün burada çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş çok iyi bir organizasyon yaptı. Öğlen Fikret Orman ile yediğim yemekten de çok keyif aldım. Bizi çok iyi karşıladılar gerçekten. Her şey mükemmeldi”

Beşiktaş’ın çok iyi bir takım olduğunu da belirten Jean Michel Aulas “Beşiktaş çok iyi bir takım. Ben inanıyorum ki Beşiktaş bu kupayı yakın zamanda kazanacak. Gerçekten ilk maçta şanslı bir galibiyet almıştık bugünde penaltılar ile şans yine yanımızdaydı. Tekrar belirtiyorum bugün burada çok iyi iki takımın maçını izledik” diye konuştu.