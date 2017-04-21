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BEŞİKTAŞ
24 Nisan 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
vs
ADANASPOR
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Beşiktaş lige odaklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde dün Lyon'a penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta Adanaspor maçı hazırlıkları başladı.
16:4621 Nisan 2017
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Beşiktaş lige odaklandı

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında pazartesi günü Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, antrenmanı salonda re-jenerasyon yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yaptı. Ayak tenisi çalışması ve dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ile antrenman sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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