Beşiktaş’tan Galatasaray’a cevap! Her zaman 5’ti…

Beşiktaş ve Galatasaray arasında sosyal medya hesabından yapılan karşılıklı paylaşımlar gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı ekibin, olay yaratan göndermesinden sonra siyah-beyazlılar da bir paylaşım yaptı.

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