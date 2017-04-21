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24 Nisan 2017 20:00
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Beşiktaş’tan Galatasaray’a cevap! Her zaman 5’ti…

Beşiktaş ve Galatasaray arasında sosyal medya hesabından yapılan karşılıklı paylaşımlar gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı ekibin, olay yaratan göndermesinden sonra siyah-beyazlılar da bir paylaşım yaptı.
15:1521 Nisan 2017
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Beşiktaş’tan Galatasaray’a cevap! Her zaman 5’ti…

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Lyon'a elenerek Avrupa defterini dramatik bir şekilde kapattı. Eski adıyla UEFA Kupası'nı 2000 senesinde müzesine götüren Galatasaray, bu sabah resmi twitter adresinden kupa görselini paylaşarak ezeli rakibine göndermede bulundu. Paylaşım sonrasında Beşiktaşlı taraftarlardan Galatasaray'a ciddi bir tepki gösterildi. Öte yandan Beşiktaş'tan da Galatasaray'a yanıt gecikmedi.

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Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından ise Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 takımın bulunduğu görsel paylaşıldı ve sarı-kırmızılıların dördüncülüğüne imada bulunuldu. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan paylaştığı puan durumu görsellerinde daima ilk 5 takımı listeliyordu!

İşte o fotoğraf :

Etiketler
beşiktaş galatasaray
Son güncelleme: 15:21 | 21.04.2017
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