Bruno Genesio: Türk taraftarlara hepimiz hayran kaldık

Beşiktaş’ı penaltılarla geçen Lyon’da Teknik Direktör Bruno Genesio, karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi. Genesio, taraftarlara dikkat çekerek, “Bugün müthiş bir ambiyans vardı” dedi.

Beşiktaş karşısında penaltılarla kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başaran Lyon'da Teknik Direktör Bruno Genesio, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Unutulmaz bir akşam yaşadıklarını söyleyen Lyon Teknik Direktörü Genesio, “Çok yoğun bir atmosfer yaşadık. İnanılmaz bir ambiyans oldu. Maçtan sonra da hissettiğim duyguları anlatmam mümkün değil. Çok mutluyuz. Önümüzdeki dönem de aynı duyguları yaşamak istiyoruz. Maçın ilk 15 dakikasında oldukça varlık gösterdik. İyi başladık, pozisyonlar bulduk, gole çok yaklaştık. Bundan daha memnun ayrılamazdım bu akşam. Tur atladığımız için bizim için çok önemli bir akşam” diye konuştu.

“Lacazette kendisi çıkmak istedi”

Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından Bastia maçında yaşadıklarının kendilerine güç verdiğini söyleyen Bruno Genesio, “Bunu oyuncularımda da gördüm. Bizim için bir hedefti ve gerçekleşti. Tıpkı geçen yıl ligde 2. sıraya yerleşmeye çabaladığımız gibi bir hedefti. Lacazette, ağrıları olduğunu söyledi ve çıkmak istedi. Ben de yormak istemediğim için Lacazette'i oyundan aldım. Penaltılarda karşı takımdan birisinin kaçıracağına inancım vardı ve öyle oldu. Teknik ekibi, futbolcuları tebrik ettim. Yorulduk ama bizim için çok güzel bir yorgunluk oldu. Taraftarlarımızın da burada olmasını isterdim ama onlar bizi bir şekilde takip ediyorlar. Gerçekten inanılmaz bir hava vardı statta. Türk taraftarlara hepimiz hayran kaldık. İki takım da maç için her şeyini verdi. Futbolun oynanması gereken olduğu gibi bir maç oldu. Centilmenlik içinde geçti maç” açıklamalarını yaptı.