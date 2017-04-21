Canın sağ olsun

Genel beklenti Beşiktaş'ın baskılı başlayacağı yönünde olsa da Şenol Güneş'in planı farklıydı. Adriano ve Gökhan çok fazla hücumlara katılmıyor, Oğuzhan da alışılanın aksine daha geride bekliyordu. Lyon ilk maçta forma giyemeyen Gonalons'un bu kez yerini almasıyla ilk 20 dakikalık bölümde orta saha üstünlüğünü ele geçirdi. Atiba'nın takipçiliği ile kazanılan korner sonrası gelen Talisca'nın golü oyunun şeklini değiştirecek diye ummuştuk ki Lacazette defans hatasını affetmedi. Tosic ve Mitrovic'in uyumsuzluğu temsilcimizin başına sürekli sorun açmaya devam ediyordu, neyse ki direkten dönen topta şansımız yardım etti.

İlk yarıyı sıkıntılı atlatan Beşiktaş devrenin ardından hızlı oyuna geçince işin rengi değişti. İki takım da en iyi bildikleri şeyi yapmaya yani hücum etmeye başladılar. Orta sahalar devreden çıkınca ortaya müthiş bir mücadele çıktı. Gecenin yıldızı Talisca klas bir kafa golü attı ama ardından savunmadaki boşluklar rakibe önemli pozisyonlar verilmesine sebep oldu. Lyon'un üst üste net fırsatları kaçırması şansımız oldu. Maalesef penaltılar sonucunda yarı final elimizden kaçtı.

Fransız ekibi baştan sona maça büyük önem vererek ve konsantre olarak oynadı. Bu seviyede daha kolay bir rakip de beklenemezdi zaten. Beşiktaş'ın da böyle kaliteli bir takıma karşı sergilediği mücadele ve performans olağanüstüydü. Unutulmaz bir futbol gecesi oldu.