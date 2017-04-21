Denizlispor’da yeni kriz

Görevini yardımcısı Mustafa Üstek'e bırakması istenen Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay'ın 5 Mayıs'ta yapılacak genel kurula kadar görevinin başında olduğunu açıklaması, yeni bir krizi yol açtı.

Yönetim içi muhalefet, yeni teknik direktör bulunamadığı için 2 haftadır kaleci antrenörü Cengiz Tarım yönetiminde sahaya çıkan takımın pazartesi günü Manisaspor maçına teknik direktörsüz çıkabileceğini, prim ödemelerinin geciktiğini, eski futbolculardan Sylla ve Genkov’un alacaklarının aksadığını belirterek Urkay’dan genel kurulu beklemeden koltuğu bırakmasını istedi.

Başkan Urkay, hukuki olarak 5 Mayıs’a kadar görevinin devam ettiğini belirtti, “Yönetimi devralmak isteyen arkadaşlar teknik direktör bulsun, primleri ve borçları ödesin. Ben buna engel olmam. Alacakları kararlara da başkan olarak imza atarım” dedi.

Yönetimdeki muhalif isimlerden Mali Asbaşkan Taner Atilla ise, “Kulüp, geciken ödemelerden kaynaklanan yaptırımlarla karşılaşabilir. Teknik adam konusunu da da bir an önce netleştirmek gerekli. Sorunu çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan son maçında evinde Şanlıurfaspor’a 4-2 mağlup olan yeşil siyahlı ekipte Manisaspor müsabakasının hazırlıkları başladı.