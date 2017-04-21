Dursun Özbek’ten flaş Beşiktaş yorumu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor’da Gündem Özel Programında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçıyla ilgili flaş yorum

“Beşiktaş maçını baştan sona izledim. En az onlar kadar üzüldüm. Çok iyi mücadele ettiler. 2-1’den sonra 4-1, 5-1 alacağı yönünde düşünüyordum. Eşim de Beşiktaşlı, beraber seyrettik maçı. Bütün futbolseverler için üzücü oldu. Beşiktaş’ın mücadelesi çok iyiydi. Bence bu sonucu hak etmediler. Bütün Beşiktaş camiasına geçmiş olsun diyorum. Yaptıklarını takdir ediyorum. Direkten dönen top Quaresma’nın bambaşka bir senaryo olabilirdi. Sporun içinde bunlar var.”

UEFA Kupası paylaşımı için: “Zamanlaması yanlış oldu”

Sosyal medyada paylaşılan UEFA Kupası fotoğrafıyla ilgili:

“Sosyal medya bambaşka bir dünya. Bunu koyan arkadaşla görüştüm, görüşeceğim. Bugün olmaması gereken bir şeydi. Aslında 17 Mayıs’a hazırlanıyoruz biz. 17 Mayıs’ta UEFA Kupası zaferinin 17. yıl dönümü. O gün şöhretlerin katılacağı sosyal bir etkinlik yapacağız. Onun hazırlığını yapıyoruz. Zamanlaması bence yanlış oldu. Gerekeni yapacağız mutlaka. Galatasaray’dan böyle bir duruş olmaz. Beşiktaşlı yöneticilerle de çok yakın dostuz. Bütün kalbimiz onların yanında olmalı böyle maçlarda.”

UEFA ile yeni anlaşma yolda

“Galatasaray UEFA Kupaları’ndaki en çok görünen Türk takımı olması sebebiyle ilk olarak mercek altına alındı. 3 sene içinde her yıl 10 milyon, 3 senede toplam 30 milyon Euro zarar edilmesi kulüplere zarar verir dendi. Böyle durumlarda bazı takımlar turnuvalara katılamama gibi durumlara sebep olabilir. 2014’te protokol yapıldı. Galatasaray burada verdiği sözü tutamadı. O anlaşmanın yapılış şekli de sıkıntılı. Detaya girmiyorum. 2 sene men cezası verdiler. Biz müdahil olduk. Cenevre’de en iyi şekilde savunduk. Ceza 1 yıla indi. Arkadaş sen bir sene turnuvalara gelme, önümüzdeki 2 sene futbolculara ödeyeceğin para 65 milyon Euro’yu geçmesin dediler. Bir de UEFA ilk defa böyle bir karar alıyor. FFP’den daha önce herhangi bir takım men edilmemiş. İlk defa bize rasgelmiş. Bizim sütten ağzımız yandı. Hiç vakit kaybetmeden sene başından sonra UEFA’ya gittim. Dedim ki arkadaşlar bunlar bizim başımıza geldi. Galatasaray kulübü böyle bir travmadan zor çıktı. Sizle daha sık temas etmek, böyle bir şeye bir daha uğramamak için ziyaret ettim. Çok iyi karşıladılar. Özellikle başkan olarak gitmem onları çok etkiledi. Bizim finansal olarak ne yaptığımız, nereye getirmek istediğimiz, nereden nereye geldiğimizi gösterdim kendilerine. Daha sık görüşelim dediler, 2-3 ayda bir görüşelim. Ceferin’le görüşmeye siz de katılın dedim Federasyon Başkanımıza. Gelinen nokta şu. Bu sene turnuvalar için bir problem yok. Zarar henüz istenilen seviyeye gelmedi, 2016-17 rakamlarının UEFA’ya sitesine girişime eylül ayına denk geliyor. Ekimde bir araya gelelim dedik. Baştan bir anlaşma olabilir. Yeni bir yol haritası çizilecek. UEFA’yla yapılan bu çalışma hem disipline edecek bizi, yönetimler de hizaya gelecek. 61 milyon Euro sınırındayız. 65 milyon Euro’nun içinde ne var? Futbolculara ödenen maaş, futbolcu primleri. Bunların toplamı üzerine devlete ödenen stopaj var.”

“15 Temmuz’u Türkiye’ye yaşatmış kişilerin…”

Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç konusu:

“Galatasaray’ın duruşu çok net. Hep devletine bağlı bir kurum. Böyle bir karar alınmasını kabul etmedik yönetim olarak. Biz ağustos ayında bu kişilerin tespiti için harekete geçtik. Bu 7 kişiyle ilgili delil toplamaya başladık. Bu delillerle beraber bu 7 kişiyi disipline sevkettik. Disiplin Kurulu olayı inceledi. Genel Kurul 12 saate yakın sürdü. İnsanlar yoruldu. Bunları bir mazeret olarak söylemiyorum, durum tespiti yapıyorum. Oylama işin sonuna kaldı. 250 kişi kaldı sona. O arada rahatsızlığım nedeniyle bir konuşma da yapamadım. İstenmeyen bir sonuç ortaya çıktı. Gece hiç uyumadım. Böyle bir şeyi beklemiyordum. Bazı kişilerin konuşmaları etkili oldu. O üyeleri resen üyelikten çıkardım. 15 Temmuz’u Türkiye’ye yaşatmış kişilerin arkasında kesinlikle durmayız. Bu işlerde bizim kadar tavrımızı net şekilde gösteren bir kulüp yok. Tuzak demek yanlış olur ama ne pahasına olursa olsun ibra etmeyeyim diyenler oluyor.”

Basketbol şubesi küçülüyor mu?

“Küçülmek sözcüğü yakıştırma bir sözcük. Bütçeyi yapmayayım mı? Büyük düşünmek paralı düşünme değildir, buna katılıyorum. Eurocup’ta oynayacağız seneye. Elbette ki iyi takım kuracağız. Hangi takımla sahaya çıkarsak çıkalım desteklenmemiz gerekiyor. Bizi de kısıtlayan durumlar var. Amatör sporlar gelir kaynağı olmaktan çıkmış. Özellikle basketbolun faaliyetleri içinde tribün gelirleri yeteri seviyede değil. Sponsorla bir kısmını finanse edebiliyoruz. Salon projesi bitti, ruhsat aşamasındayız. Bir sponsorla da görüşüyoruz. Galatasaray’ın cebinden para çıkmadan salonu kazandıracağız. Salon fikri daha önce de düşünülmüş. Eurocup’ta şampiyon olduğumuzda sayın Cumhurbaşkanı bizi Külliye’ye davet etti. Özel görüşme istedim. Spor Bakanı da yanımızdaydı. Biz buraya bir salon yapmak istiyoruz dedim. Kendisi bana kaç kişilik yapacaksınız dedi? 12500 dedim. Şampiyon takıma 12500 olmaz 15 bin kişilik yapın dedi. Böyle harekete geçtik. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan, Spor Bakanı ve Maliye Bakanı’nın da katkıları oldu. Bize düşen görev bu desteği aldıktan sonra gerekeni yapmak kalıyor. Salonla başladık, Riva, Florya peşi sıra gelecek.”