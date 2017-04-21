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BEŞİKTAŞ
24 Nisan 2017 20:00
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Fabri: Her şeyimizi verdik

Beşiktaş'ta Lyon karşısında kalesinde devleşen Fabri, taraftarlara teşekkür etti.
01:1021 Nisan 2017
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Fabri: Her şeyimizi verdik

Lyon karşısında inanılmaz performans sergileyen Fabri, maç sonunda üzgündü. İspanyol kaleci maçı penaltılarda verdiklerini ve üzüntülü olduklarını söyledi.

Fabri, “Deportivo’da penaltılarda 2. tura geçildiğinde bir penaltı atmıştım. Ama kalbim buna müsait değil, ben tutmayı tercih ederim. 120 dakika büyük oynadık, her şeyimizi verdik. Penaltılar maçın skoruna karar verdi, penaltılarda kaybettik. Taraftara teşekkür etmek lazım. Her hafta gelip destekliyorlar bizi. Sahada güçsüz kaldığımız zamanlarda güç veriyorlar hepsine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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