Atiker Konyaspor 1-2 Gaziantepspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantepspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bülent Uygun'un öğrencileri puanını 25 yaptı. Konuk takım Süper Lig'de kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Konya ise, 39 puanda kaldı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, ligin 29. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak. Kırmızı siyahlı ekip ise, evinde Karabükspor ile kozlarını paylaşacak.

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