Gururumuz oldular

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon rövanş maçı öncesi ilk gol UEFA'dan geldi. Fransa'da Beşiktaş'a ayrılan yerde bulunan taraftarların olaylarda hiçbir dahli yoktu. Lyon'un hesapsızca gurbetçilerimize sattığı biletlerle Lyon taraftarının üst katına yerleştirilen Türk taraftarın aşırı coşkusu ve sahaya attığı patlayıcılar (sahaya nasıl sokulduysa) sonrası, hiç panik görüntüsü vermeden tıpış tıpış sahaya yürüyen Lyon taraftarı akıllarda soru işareti bıraktı. Bu görüntünün cezası iki takıma eşit kesildi. Suçlu aranmadan bulundu. Saha dışı olaylara değinmeye bile gerek yok. Onların sporla alakası yok, tamamı adli olay olarak görülmeli. Sorumlusu Fransız emniyeti tutulmalıydı. Yanlış hesap inşallah tahkimden döner.

Avrupa'da son dört içinde olmayı isteyen iki takımın mücadelesinde maça iyi başlayan Beşiktaş taraftarıydı. Bu destek, alıştığı düzende oynayan Kartal'a oyun üstünlüğü getirdi. Her iki taraf da iyi olduğu önde baskı ile hücum oyununu seçince kora kor mücadele başladı. Cenk'in yokladığı kaleye golü Talisca attı, Lacazette karşılık verdi ve oyun hakimiyeti Lyon'a geçti. Heyecan fırtınasında ilk yarı nasıl bitti anlamadık.

Beşiktaş ikinci yarı kora kor mücadele yerine topu ayağında daha çok tutarak maça hakim olmak istedi ve bunu da başardı. Kontrollü oyun Lyon'u yavaşlattı. İkinci golü aramaya başlayan Kartal'da uzatma skorunu Talisca şık bir kafa vuruşu ile getirdi. Son dakikalarda iki takım da net fırsatlar harcadı.

Uzatma anlarında maç iki tarafa da gidip geldi. Talisca'nın 3 metreden kaçırdığı bir gol vardı ki, kimse gözlerine inanamadı.

Penaltılar biraz da şans işidir. Ne yazık ki olmadı. Beşiktaş elendi ama hem taraftarın hem Türkiye'nin gururu oldu.