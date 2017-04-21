Ibrahimovic’in korkunç görüntüsü! Sakatlandı…

Manchester United'ın Anderlecht ile oynadığı rövanş mücadelesinde Zlatan Ibrahimovic bir hava topu mücadelesinde yerde kaldı. İsveçli dünya yıldızı bu pozisyonda ayağını yanlış basınca futbolseverleri şoke eden bir görüntü ortaya çıktı.

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