Kardemir Karabükspor 0-0 Kasımpaşa / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Karabükspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 35, Paşa da 37'ye yükseltti. İstanbul ekibi gelecek hafta sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Zoran Barisic'in öğrencileri ise, Gaziantepspor deplasmanına çıkacak.

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