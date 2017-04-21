Kardemir Karabükspor 0-0 Kasımpaşa / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında orta sıralardaki iki takımın karşılaştığı mücadele Dr Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynandı. Karabükspor evinde ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabe kaldı.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 35, Paşa da 37’ye yükseltti. İstanbul ekibi gelecek hafta sahasında Akhisar Belediyespor’u konuk edecek. Zoran Barisic’in öğrencileri ise, Gaziantepspor deplasmanına çıkacak.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
19. dakikada Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ceyhun Gülselam’a çarpıp Seleznyov’da kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Seleznyov kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşunda top üstten auta gitti.
22. dakikada Şık çalımlarla rakip ceza alanına giren Poko sağ kanattan sert vuruşunda top ters kanattan taca çıktı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
56. dakikada Pavelka’nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Andre Castro kalesini terk eden Ahmet Şahin’in üzerinden topu aşırmak istedi ancak top kalecide kaldı.
63. dakikada Latovlevici’nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Seleznyov’un şutunda top yandan auta gitti.
75. dakikada İlhan Depe’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seleznyov sağına çekip yaptığı vuruşunda kaleci Ramazan topu çelmeyi başardı.
76. dakikada sağ kanattan Latovlevici’nin kullandığı kornerde arka direkte Seleznyov'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
90. dakikada Adem Büyük'ün pasından topla buluşan Abdullah'ın şutunda top kaleci Ahmet Şahin’de kaldı.