Karşıyaka’da gerilim tırmanıyor

SporToto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta olağanüstü kongre sürecinde giren Karşıyaka'da yönetim ile divan kurulu arasındaki gerilim tırmanıyor.

Yönetimi mevcut kadroyu koruma yolunda hareket etme konusunda geç kalmakla eleştiren Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral’a Başkan Mutlu Altuğ’un, “Uyarmak yerine çözümün parçası olsunlar” karşılığını vermesinin ardından Büyükoral, divan yönetimini toplayıp durum değerlendirmesi yaptı.

Kongre süreci, son tartışmalar ve kulübün durumunu değerlendiren divan kurulu, ardından Cihan Büyükoral imzalı yazılı bir açıklamada bulunarak kulüp yönetimini eleştirdi. Divanın açıklamasında, kurulun tüzükteki görevi gereği tavsiyelerde bulunduğu vurgulandı. Divanın, söz konusu tavsiyelerden sonuç alamadığını ve yönetimin 20-21 Mayıs’ta yapılmak üzere kongreye gitmeyi kararlaştırdığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurulumuz camiaya olan sorumluluklarını bilerek bugüne kadar istenilen her konuda yöneticilere yardımcı olmuş, tüzükteki görevi gereği de kulübümüzün bekası için yapılması gerekenlerle ilgili yönetim kurullarına tavsiyelerde bulunmuştur. Kurulumuz; Ankara’da stat yapımının takibi, belediye başkanımızla engellerin kaldırılması yönündeki görüşmeler, müze kurulumuza yer tahsisi yapılmasının sağlanması ve belediye başkanın futbolcu primlerini üstlenmesi, ayrıca holding-kulüp ilişkilerinde olumlu ve yönetime destek veren tutumlar ile camiaya verdiği olumlu mesajlarla kulübümüzün bugüne gelmesine katkı sağlamıştır. Ancak ligin sonunun yaklaşması ile kulübümüzün içinde bulunduğu transfer yasağının gelecek sezonu riske sokma ihtimali bulunmaktadır. Kurulumuz bu sezon iyi performans gösteren futbol takımımızdaki oyuncularımızla teknik kadronun görüşleri doğrultusunda ligler bitmeden kadro oluşturulması gerektiğini de yönetim kuruluna tavsiye etmiştir. Bugüne kadar sonuç alınamadığı gibi 20 Mayıs’ta kongre kararı alınmıştır. Riskli sürece girilmiş olduğumuzu gören kurulumuz bunu camiayla paylaşma gereği duymuştur. Konu kişiler değil Karşıyaka Spor Kulübüdür.”

ALTUĞ ARAYIŞTA BÜYÜKORAL BEKLEMEDE

Karşıyaka’da ilki 13-14 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamaması halinde 20-21 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan olağanüstü kongrede yeniden aday olmayı planlayan Başkan Mutlu Altuğ, destek arayışına girdi. Farklı çevrelerle görüşme yaptığını belirten Başkan Altuğ, somut destek bulamadığı takdirde aday olmayacağını söyledi. Geçen sezon camiadan verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Başkan Altuğ, “Bu defa bazı destekleri bulamazsak gözü kapalı aday olmayız” dedi.

Kongre öncesi başka bir aday ismin çıkmadığı Karşıyaka’da başkanlığa talip bulunmazsa Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral başkanlığında bir yönetim kurulabileceği iddia ediliyor.