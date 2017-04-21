Kemal Özdeş, Karabükspor’u tebrik etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş zorlu, çekişmeli ve iki denk takımın bir maçı olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Kardemir Karabükspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, maçı kazanacak fırsatlar bulduklarını kaydederek, “Oyunun ilk yarısında dengeli oynayan taraf bizdik. İlk ayrı her iki takımın pozisyonu yok ama oldukça iyi bir mücadele vardı. İkinci yarı her iki takımın da pozisyonları oldu. Oldukça iyi mücadele vardı oyunda. Maçın ikinci yarısında gol atabileceğimiz, öne geçebileceğimiz pozisyonlar ve kontra atakları bulduk. Bunları değerlendiremedik. İki kader anı var. Bunları değerlendirsek buradan 3 puan alarak ayrılacaktık. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti ve oyunu sonuna kadar kovaladı. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı oyun disiplinine sadık kaldıklarından dolayı kutluyorum. Önemli bir rakip iç sahada. Türkiye liginin iç saha performansı olarak en iyi üçüncü takımıyla oynadık ve burada pozisyon vermemek bizim için önemli” dedi.

Önlerinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olduğunu vurgulayan Özdeş, “Şimdi ona hazırlanacağız. Bu aynı oyun standardını sürdürerek avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Ligde de kalan 6 haftada kazanacak oyunlar oynamak istiyoruz. Umarım bunu gerçekleştir takımım. İlk 35. dakikada bir oyuncu değişikliği, Olivier’in sakatlanıp çıkması, Koita’nın çıkması, erken oyuncu değişiklikleri biraz daha ofansif olarak son bölümde diri tutamadı bizi. Çünkü erken iki oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Bugün buradan bir puan aldık, rakibimize bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.