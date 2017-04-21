Manchester United 2-1 Anderlecht / Maç özeti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 1-1 biten ilk maçın ardından Manchester United, Old Trafford'da Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United Anderlecht’i ağırladı. Manchester United, 10. dakikada Henrikh Mkhitaryan’ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Belçika ekibi Anderlecht’te Sofiane Hanni skoru eşitleyen golü attı ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Mücadelenin 107. dakikasında Rashford maçın sonucunu belirleyen golü attı.

İlk maçta Anderlecht ile 1-1 berabere kalan Manchester United, rakibini 2-1 yenerek toplamda 3-2’lik üstünlükle yarı finale yükseldi.

Schalke 04’ü saf dışı bırakın Ajax ve Genk’i eleyen Celta Vigo yarı finale yükseldiler. Son yarı finalist ise penaltı atışları sonunda Beşiktaş’ı yenen Lyon oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kalan takımlar:

Manchester United

Celta Vigo

Ajax

Lyon

KURALAR ÇEKİLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde son 4’e kalan takımların kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak. Saat 12.30’da başlayacak kura çekiminde önce Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek ardından da 14.00’de Avrupa Ligi kuraları çekilmeye başlanacak.Avrupa Ligi’nde 21 Nisan Cuma günü yapılacak olan kura çekiminin ardından yarı finalin ilk maçları 4 Mayıs Perşembe akşamı, rövanş maçları da 11 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak.UEFA Avrupa Ligi Finali ise 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21.45’de oynanacak. Finale İsveç’in Stockholm şehrindeki 65 bin kişilik Friends Arena Stadı ev sahipliği yapacak.