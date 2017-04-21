Manisaspor 3’te 3 istiyor

Türkiye 1'inci Ligi'nde art arda Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Manisaspor, pazartesi günü konuk edeceği Denizlispor'u da yenerek bu sezon ilk defa 3'te 3 yapmak istiyor.

Teknik direktör Sait Karafırtanalar, daha önce 3 defa 2 karşılaşmayı üst üste kazandıklarını, ancak seriyi devam ettiremediklerini belirterek, “Denizlispor engelini de geçip 3 haftada 9 puanı hanemize yazdırmayı amaçlıyoruz. Evimizde galip gelirsek oldukça rahatlayacağız” dedi. Düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldıklarını vurgulayan Sait Karafırtınalar, şöyle devam etti:

“Son 3 haftaya bu farkla girersek kesinlikle küme düşmeyiz. O nedenle her maç bizim için çok kritik. İyi oynuyoruz. İkinci yarının en fazla gol atan ekibiyiz. Ancak gol yeme sıkıntımızı daha çözemedik. Denizlispor karşısında da hücum etkinliğimizi göstereceğiz.”

Maçın biletleri ise kapalı ve Tarzan tribünü 1, VIP tribünü 15, kale arkası ise 10 TL olarak satışa çıktı.