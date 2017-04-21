Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Olympiakos 71-73 Anadolu Efes / Maç özeti

Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Yunanistan'da Olympiakos'u 73-71 yendi.
22:4921 Nisan 2017
0
Olympiakos 71-73 Anadolu Efes / Maç özeti

Anadolu Efes seriyi 1-1 yaptı … Euroleague’de Anadolu Efes de Fenerbahçe’nin ardından Yunanistan’dan avantajı yakalayıp dönüyor. Çeyrek final serisi ikinci maçında Olympiakos’u 73-71 yenen lacivert beyazlı takım, saha avantajını yakaladı.

Olympiakos 71-73 Anadolu Efes

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Luigi Damonica xx, Miguel Perez Perez xx, Amit Balak xx

Olympiakos: Spanoulis xxx 20, Papapetrou x 3, Printezis xxx 20, Milutinov xx 2, Green xx 10, Birch xx 3, Young x 4, Waters x, Agravanis x 2, Papanikolaou xx 7, Mantzaris xxBaşantrenör: Giannis Sferopoulos

Anadolu Efes: Granger xx 9, Doğuş Balbay xx 4, Brown xx 6, Dunston xxx 16, Thomas x 2, Cedi Osman x 3, Honeycutt xxx 15, Heurtel x 5, Paul xx 7, Kirk x 6

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 22-23 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-37 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 54-51 (Olympiakos lehine)

5 faulle çıkanlar: Birch (Olympiakos), Brown (Anadolu Efes)

 

Son güncelleme: 00:35 | 22.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER