Olympiakos 71-73 Anadolu Efes / Maç özeti

Anadolu Efes seriyi 1-1 yaptı … Euroleague’de Anadolu Efes de Fenerbahçe’nin ardından Yunanistan’dan avantajı yakalayıp dönüyor. Çeyrek final serisi ikinci maçında Olympiakos’u 73-71 yenen lacivert beyazlı takım, saha avantajını yakaladı.
Olympiakos 71-73 Anadolu Efes
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Luigi Damonica xx, Miguel Perez Perez xx, Amit Balak xx
Olympiakos: Spanoulis xxx 20, Papapetrou x 3, Printezis xxx 20, Milutinov xx 2, Green xx 10, Birch xx 3, Young x 4, Waters x, Agravanis x 2, Papanikolaou xx 7, Mantzaris xxBaşantrenör: Giannis Sferopoulos
Anadolu Efes: Granger xx 9, Doğuş Balbay xx 4, Brown xx 6, Dunston xxx 16, Thomas x 2, Cedi Osman x 3, Honeycutt xxx 15, Heurtel x 5, Paul xx 7, Kirk x 6
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 22-23 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 44-37 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 54-51 (Olympiakos lehine)
5 faulle çıkanlar: Birch (Olympiakos), Brown (Anadolu Efes)