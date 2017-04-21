Pero Antic: Henüz bir şey bitmedi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Pero Antic, Panathinaikos maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Pero Antic, “Burada savaştık ve kazandık” dedi.

Maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Pero Antic, “Buraya zorlu bir maç için geldik, savaşmaya geldik. İki maçı da kazandık ama henüz bir şey bitmedi. İstanbul'da da kazanmamız gerekiyor. Şimdi İstanbul'daki maç için mücadele edeceğiz” dedi.

Panathinaikos taraftarına ilişkinse, “Taraftar bana kızgındı ama onlarla bir mazimiz var. Bu tip atmosferlerde oynamayı seviyorum. Bugün rakibin başkanının, taraftarının, yöneticilerinin bize nasıl davrandığını gördük. İstanbul'a gelecekler ve nasıl davranılması gerektiğini görecekler. Gereken saygıyı göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Serinin 3.maçında seyircimizin yaratacağı atmosfer ile Final Four'a kalacaklarına olan inancını da paylaşan Antic,”Bizim için durum 0-0 ve şimdi İstanbul'a döneceğiz. Kendi evimizde de gereken mücadeleyi göstereceğiz. Taraftarımızın desteğiyle Final Four'a gideceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.