Saffet Sancaklı, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yorumladı

Yaklaşan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, iki takım forması da giyen Saffet Sancaklı AMK’ya değerlendirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını gelecek yıllara bırakan G.Saray ve F.Bahçe, pazar günü kritik bir derbiye çıkmaya hazırlanıyor. İki takımın fazla iddiası kalmasa daderbiler her zaman büyük mücadelelere sahne olmuştur. Bu havayı en iyi bilen isimlerden birisi olan Saffet Sancaklı, zorlu derbiyi AMK için değerlendirdi. İki takımın ‘gazozuna' bile olsa yapacağı maçın her zaman önemli olduğunu ifade eden Sancaklı, şöyle devam etti: “Şampiyonluğu etkilemeyecek gibi gözükse de derbiler her zaman heyecanlandırır ve beklentiyi yükseltir.

UZUN zamandır derbi maçı izlememiştim. Pazar günü TT Arena'ya giderek bu maçı yerinde izleyeceğim. G.Saray ve F.Bahçe'deki yıldızlardan açıkçası çok da fazla umutlu değilim. Tabii ki birisi çıkıp, golünü atabilir. Ancak G.Saray'ın kadrosundaki yıldızlarını sayıyorsun, sadece Wesley Sneijder. Ama bir yıldır ne yapıyor? Hiçbir şey. Fakat form düşüklüğü yaşasa bile Sneijder'ı hafife almamak lazım. Bireysel olarak çok yetenekli bir oyuncu ve 30 metreden bile olsa bir frikik golü atabilir. Ancak sarı-kırmızılılarda ön plana çıkıp maçı koparacak bir kimse yok.”

AYAK UYDURUAMADILAR

İKİ takıma baktığımda dengeler çok kötü. Türkiye'de bütün kulüplerde yanlış yapılanmalar var. Mali olarak çökmüş durumdalar. Dünya futboluna ayak uyduramadıkları içinmali yanlışlardan dolayı zapturapt altına alındılar. Artık kimse oyuncu almıyor. Sadece kiralıyor. Yabancı futbolcu sayısı Türkiye futboluna vurulmuş bir darbedir. Kulüpler büyüksıkıntılara düştü ve uzun süre toparlanamayacaklar.

LİDERLİK YAPACAK HALLERİ KALMAMIŞ

F.BAHÇE'DE Lens ön plana çıkacaktır. Yine de bu derbi. G.Saray'da birileri çıkıp karşılaşmanın seyrini değiştirebilir. Yıldızlık yapacak oyuncuların yıldızlık yapacak halleri yok. Büyük takım dediğimiz takımlarda 2 forvetin en az 30 atması lazım. Orta saha en az 6-7 atmalı. Bakın istatistiklere görürsünüz. Eğer bu olmazsa iddialı olamazsınız. Beşiktaş bunu yapıyor ve böyle şampiyon oluyor.

İSTİKLAL MARŞI’NI KAÇ KİŞİ OKUYACAK?

SNEIJDER, Podolski, Bruma ne yapmış? İki takımdan Türk ismi sayabiliyor muyuz? Çok merak ediyorum kulübe dahil, kaç kişi İstiklal Marşı okuyacak? Tudor'a karşı oynadım. Karabük'te olağanüstü iş yaptı. Dışarıdan öyle gözüküyor. Ardından G.Saray'a geldi. Şimdi yerden yere vuruyorlar. Yanlış bir durum. Şu an G.Saray'ın başına dünyanın en iyi teknik direktörlerini getir. Hiçbir şey yapamazlar. Türkiye'ye ne yıldız hocalar geldi, hepsine bir kulp bulduk. Onlar bilmiyor biz mi biliyoruz?

DÜNYA ÇAPINDA DERBİ

FUTBOLCULAR her zaman profesyoneldir, işini yapar. Derbi maçlarında hafta başı hazırlıklar başlar. Kendine daha iyi bakarsın. Uyku, beslenme ve diğer sporcuyu etkileyecek unsurlarına dikkat edersin. Bu mücadele dünya çapında. Kendini rahat hissetmeye çalışırsın. Strese girmemelisiniz. Ben forvettim, orta saha ve yanımda oynayan futbolcularla daha fazla zaman geçirip, ‘şunu yapalım, şöyle yapalım' derdim.