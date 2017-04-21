Şenol Güneş: Başımız dik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, verdikleri mücadeleden dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda üzgün olduklarını söyledi. Verdikleri mücadeleden dolayı başlarının dik olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı tur atlamak parolasıyla sahaya çıktıklarını ifade etti.

Güneş maç sonunda şöyle konuştu:

Önce mayısı göremedik ondan dolayı üzgünüz. Bugün sahamızda olağanüstü destekle kazanıp turu geçmek istiyorduk. Başımız dik. 12 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik 2 mağlubiyetimiz var. Penaltılarda kaybettik. Sonuç olarak maçtan önce futbolculara söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Onların yeteneğine ve karakterlerine güveniyorum. Onlar da bunu göstererek ellerinden gelenin en iyisini yapmak için sahaya çıktılar. Ezildiğimizi düşünmüyoruz. Hem takımımız hem kulübümüz ülkeyi iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Şans biraz daha bizden yana olsaydı bir tur daha geçebilirdik. Oyuncular çok çalıştılar, yorluldular, kramplar girdi ama onlar hiçbir şey düşünmedi. Alnımız ak, başımız dik ama üzgünüz.

Hedefimiz turu geçip arkasından oynayacağımız 2 maçı kazanmaktı. UEFA Avrupa Ligi’nden elendiğimiz için sadece lige odaklanacağız. Umarım önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalır ve buradan çıkarız.

Bugün 2 stoperin penaltı çkaçırması şanssızlık. Hiçbir oyuncuyu kaçırdığı şeyden dolayı suçlamak istemiyorum. Hepsinin emeğine sağlık diyorum.