Stancu formasına kavuşuyor

Bursaspor’da 5 haftadır sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Rumen oyuncu Stancu, Teknik Direktör Mutlu Topçu’nun şans vermesi halinde Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Bursaspor’un devre arasında Gençlerbirliği'nden 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki golcü oyuncu Bogdan Stancu, sakatlığı sebebiyle oynanan son 5 karşılaşmada forma giyemedi. Kaburgasındaki çatlak sebebiyle Gaziantepspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında formasından uzak kalan Stancu, hafta boyunca takımla birlikte çalıştı. Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Rumen oyuncunun 90 dakikayı çıkaramayabileceği ancak Akhisar Belediyespor karşılaşmasında kendisinden faydalanmak istediklerini söyledi.