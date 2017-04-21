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24 Nisan 2017 20:00
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Talisca, Avrupa’da haftanın futbolcusu olmaya aday

Lyon karşısında takımının iki golüne imza atan Beşiktaşlı yıldız Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.
12:3221 Nisan 2017
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Talisca, Avrupa’da haftanın futbolcusu olmaya aday

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ikinci maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın futbolcusu adayları belirlendi. UEFA’nın internet sitesinden yapılan oylamada, adaylar arasında Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Talisca da yer aldı. Talisca, Lyon karşısında normal süresi 2-1 biten ve penaltılarla kaybedilen maçta siyah-beyazlı takımın iki golünü atan isim olmuştu.

Beşiktaş’tan Talisca ile birlikte haftanın futbolcusu adayları arasında şu isimler yer aldı:

“Marcus Rashford (Manchester United), Sead Kolasinac (Schalke 04), Hugo Mallo (Celta Vigo).”

Etiketler
Anderson Talisca beşiktaş uefa avrupa ligi
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