Talisca: Beşiktaş’ın büyüklüğünü gösterdik

İki golle yıldızlaşan Anderson Talisca, Beşiktaş'ın Avrupa'da çok iyi performans sergileyerek bu arenada ses getirdiğini söyledi.

Beşiktaş adına iki gol kaydederek maçın yıldızı olan Anderson Talisca, Beşiktaş’ın büyüklüğünü Avrupa’ya bir kez daha duyurduklarını söyledi. Penaltıları piyangoya benzeten Brezilyalı, önümüzdeki senelerde daha iyi yerlere geleceklerini dile getirdi.

Talisca, “Büyük bir maç oynadık hep beraber oynadık. Tüm takım arkadaşlarımız bunda payı var. Penaltı piyango gibidir bazen atarsın bazen kaçırırsın. Böyle şeyler olur. Taraftarlarımızın desteği muhteşemdi. Artık lige döneceğiz. “Çok iyi maçlar çıkardık. Bazılarında oynadım bazılarını oynamadım. İyi bir performans sergiledik. Beşiktaş’ın büyüklüğünü duyurmuş olduk Avrupa’da. İnşallah ilerde devam ederiz.