Talisca yıkıldı!

27 ve 58. dakikada Lyon ağlarını sarsan genç oyuncu, seri penaltı atışları sonrasında kaçan yarı finalin ardından büyük üzüntü yaşadı. Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Talisca’nın tüm çabalarına rağmen tur gelmedi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, Beşiktaş'ın seri penaltı atışları sonrasında Lyon'a elendiği karşılaşmada Talisca, 2 golle maça damgasını vuran isim oldu. 27. dakikada Oğuzhan'ın pasında düzgün bir şutla ağları havalandıran Brezilyalı oyuncu, 58'de de Adriano'nun ortasında harika bir kafa vuruşu çıkardı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, 102. dakikada ise net bir pozisyonu gole çeviremedi.

7 AYLIK SUSKUNLUK BİTTİ

En son Şampiyonlar Ligi'nde 13 Eylül 2016'da oynanan Benfica maçında fileleri havalandıran Talisca, Avrupa'da 7 ay sonra golü hatırladı. 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde attığı son 7 golün 5'ine, 2 kez ağları sarsıp 3 de asist yaparak direkt katkı sağladı. Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan Brezilyalı oyuncu, Nabil Fekir'le birlikte Avrupa Ligi'nde eleme turlarının en fazla gole katkı yapan ismi konumunda.

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