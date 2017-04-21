Talisca yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, Beşiktaş'ın seri penaltı atışları sonrasında Lyon'a elendiği karşılaşmada Talisca, 2 golle maça damgasını vuran isim oldu. 27. dakikada Oğuzhan'ın pasında düzgün bir şutla ağları havalandıran Brezilyalı oyuncu, 58'de de Adriano'nun ortasında harika bir kafa vuruşu çıkardı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, 102. dakikada ise net bir pozisyonu gole çeviremedi.
7 AYLIK SUSKUNLUK BİTTİ
En son Şampiyonlar Ligi'nde 13 Eylül 2016'da oynanan Benfica maçında fileleri havalandıran Talisca, Avrupa'da 7 ay sonra golü hatırladı. 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde attığı son 7 golün 5'ine, 2 kez ağları sarsıp 3 de asist yaparak direkt katkı sağladı. Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan Brezilyalı oyuncu, Nabil Fekir'le birlikte Avrupa Ligi'nde eleme turlarının en fazla gole katkı yapan ismi konumunda.