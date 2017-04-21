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22 Nisan 2017 19:00
ANTALYASPOR
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Trabzonspor Antalya’ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya´ya gitti.
17:3321 Nisan 2017
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Trabzonspor Antalya’ya gitti

Trabzonspor Antalya’ya gitti… Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00´de basına kapalı olarak yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, ardından saat 15.55´te uçakla Antalya´ya hareket ettiler.

Bordo mavili ekip Antalyaspor maçı kafilesinde Esteban, Uğurcan, Furkan, Abdurrahim, Yunus Emre, Zeki, Pereira, Uğur, Durica, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa, Aytaç, Onazi, Okay, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Abdükadir, Castillo, Rodallega ve N’doye olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Onur Recep Kıvrak ise Antalya’ya götürülmedi.

Etiketler
Antalyaspor spor toto süper lig trabzonspor
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