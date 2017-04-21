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22 Nisan 2017 19:00
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Trabzonspor tek eksikle Antalya’da

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, cezalı Onur Kıvrak'tan yoksun olarak Antalya'ya geldi.
16:1321 Nisan 2017
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Trabzonspor tek eksikle Antalya’da

Spor Toto Süper Lig’in 28´nci haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün Antalya´ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00´de basına kapalı olarak yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, ardından saat 15.55´te uçakla Antalya´ya hareket ettiler.

Bordo mavililerin Antalyaspor maçı kafilesinde Esteban, Uğurcan, Furkan, Abdurrahim, Yunus Emre, Zeki, Pereira, Uğur, Durica, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa, Aytaç, Onazi, Okay, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Abdükadir, Castillo, Rodallega ve N´doye olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Onur Recep Kıvrak ise Antalya´ya götürülmedi.

Etiketler
Antalyaspor onur kıvrak trabzonspor
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