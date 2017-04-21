TRT Talisca’dan çok onu gösterdi

Maçta oynanan futbol geceye damga vururken ekranlarda sürekli gösterilen kızıl saçlı kadın taraftar gündem oldu.

Beşiktaş – Lyon maçına oynanan futbol kadar damga vuran bir enstantane vardı. Vodafone Arena tribünlerindeki kızıl saçlı taraftar, TRT rejisi tarafından sık sık ekrana getirildi. Maç anında büyük heyecan yaşayan güzel taraftar, sıklıkla ekrana gelince sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmayan güzel taraftar bir anda ilgi odağı oldu. Maç izleyenler sosyal medyadan şu mesajları gönderdi:

Beşiktaş trübünündeki kızıl saçlı kadın çok iyi taraftar değil mi be. — Tuğçe Buse (@okyanusunendibi) 20 Nisan 2017

Tırnaklarını yiyen kızıl saçlı kadın taraftar beşiktaşım bunu bana yapmayacaktın dedi, ağzını okudum. Ah şu kadınların tripleri.. kıyamam?? — zeynep ekşi (@benceynep) 20 Nisan 2017

Kızıl saçlı kadın taraftar Mitrovic’ten daha etkili oldu.. — Ali Saltık (@alisaltik) 20 Nisan 2017

Kızıl saçlı kadın Oğuzhandan daha çok ekrana geldi. — Alparslan Turan (@LGMUHENDISI) 20 Nisan 2017

Tosiç, Mitroviç ve tribündeki kızıl saçlı hanımefendi ile derhal yollar ayrılmalı. — Kemal Ayça (@kemalayca) 20 Nisan 2017

Penaltı atacak hiç mi adam kalmadı o halde tribündeki kızıl saçlı ablamızdan rica et yarı finaldeydik şimdi. — VII. Apollon (@SonApollon) 20 Nisan 2017