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BEŞİKTAŞ
24 Nisan 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
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TRT Talisca’dan çok onu gösterdi

Maçta oynanan futbol geceye damga vururken ekranlarda sürekli gösterilen kızıl saçlı kadın taraftar gündem oldu.
01:4221 Nisan 2017
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TRT Talisca’dan çok onu gösterdi

Beşiktaş – Lyon maçına oynanan futbol kadar damga vuran bir enstantane vardı. Vodafone Arena tribünlerindeki kızıl saçlı taraftar, TRT rejisi tarafından sık sık ekrana getirildi. Maç anında büyük heyecan yaşayan güzel taraftar, sıklıkla ekrana gelince sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmayan güzel taraftar bir anda ilgi odağı oldu. Maç izleyenler sosyal medyadan şu mesajları gönderdi:

Son güncelleme: 01:48 | 21.04.2017
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