Tudor eskiye dönü’Jor’

Sneijder, Sabri, Hakan Balta ve Nigel de Jong’a yeniden forma vermeye hazırlanan Igor Tudor, forvette ise Podolski’yi tek tutmaya hazırlanırken, kanatlarda her zamanki gibi Bruma ve Yasin olacak.

AMKSPOR – Pazar günü oynanacak olan kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray’da değişim rüzgârları esiyor. Göreve geldiği gibi takımın iskeletini değiştiren ancak istediği sonuçları alamayan Teknik Direktör Igor Tudor, Jan Olde Riekerink dönemindeki taktik ve saha dizilişine dönme kararı aldı. Ancak alınan bu kararda yönetimle yaptığı toplantıların da etkisi olduğunun altını çizelim.

IGOR TUDOR AFFI ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 7 maçta sadece 2'şer kez şans verdiği Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nu bir nevi ‘affeden' Tudor, son iki maçtır yedek bıraktığı Wesley Sneijder'a da formasını teslim edecek. Josue'nin orta alanda fiziksel açıdan yetersiz kaldığını Başakşehir önünde gören Hırvat çalıştırıcı, Nigel de Jong'u oynatacak. Kanatlarda Bruma ve Yasin Öztekin, ileride ise Podolski olacak.