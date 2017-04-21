UEFA Avrupa Ligi maçını izleyen 30 kişi öldürüldü

Nijerya’nın Calabar kentinde perşembe gecesi büyük bir dehşet yaşandı. Nyagasang bölgesindeki belediyeye ait bir alanda maç izleyen kişiler, tuzaklanmış bomba ile saldırıya uğradı. Meydana gelen büyük patlamada 30 kişi can verdi. 50’den fazla kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.
Nijerya’da 2009’dan bu yana faaliyet gösteren Boko Haram isimli radikal İslam örgütünün bu saldırının faili olmasından şüpheleniyor.
Militanlar birkaç ay önce bir kilise yakınında poker oynayan üç Hristiyan’ı öldürmüştü. Saldırılar, özellikle Boko Haram'ın güneyli Hristiyanlara çoğunluğu Müslüman olan Kuzey Nijerya'yı terk etmeleri ültimatomunun ardından yoğunlaştı.