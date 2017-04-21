Vodafone Arena tıklım tıklımdı!

Beşiktaş taraftarı, Lyon karşısındaki tarihi maçta takımını yalnız bırakmadı. Maç kapalı gişe oynandı.

Vodafone Arena, dünkü Lyon maçında tarihi günlerinden birini yaşadı, siyah-beyazlı taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Lyon'un taraftar getirmeme kararı almasının ardından deplasman ekibine ayrılan tribünün biletleri de Beşiktaşlılar tarafından kapışıldı. Karşılaşmayı 41 bin 903 taraftar izledi.

Taraftarlar, önceki gece Lyon'lu futbolcuları uyutmamak için ellerinden geleni yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, Fransız ekibinin kaldığı otele deniz yoluyla gelerek, havai fişekler patlattı ve marşlar söyledi. Taraftarlar, “Burası İstanbul, buradan çıkış yok” tezahüratları yaptı.