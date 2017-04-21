Yanal ve Çalımbay 19. kez karşılaşacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Trabzonspor mücadelesiyle 19. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan kritik mücadelede iki takımın teknik direktörleri de saha kenarında büyük bir taktik savaşı verecek. 44 puan ile 5. sırada yer alan Trabzonspor, 43 puanla 6. sırada bulunan en yakın takipçisi Antalyaspor’a konuk olacağı maçta Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir sınav verecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar çalıştıkları farklı takımlarda 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Yanal’ın başında bulunduğu takımlar 9 kez galip gelirken, Çalımbay’ın takımları ise 5 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Ersun Yanal’ın başında bulunduğu takımlar 29 gol atarken, Rıza Çalımbay’ın takımları ise rakip ağlara 20 gol gönderdi.

Trabzonspor’un başında 5. kez

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında Rıza Çalımbay ile 5. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adam arasında oynanan 4 maçta Yanal’lı Trabzonspor, Rıza Çalımbay’ın takımları karşısında 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Ersun Yanal’ın, Trabzonspor’un başında Rıza Çalımbay’ın takımlarına karşı aldığı sonuçlar şöyle:

21 Kasım 2016 Trabzonspor: 0 Antalyaspor: 1

20 Ağustos 2016 Trabzonspor: 2 Kasımpaşa: 0

9 Mart 2015 Mersin İdman Yurdu: 1 Trabzonspor: 5

12 Aralık 2008 Trabzonspor: 2 Eskişehirspor: 1