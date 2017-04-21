Zoran Barisic: Oyuna iyi başlamadık

Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Zoran Barisic, final bölümünde gerekli beceriyi göstermediklerinden dolayı üç puan alamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Barisic, oyuna iyi başlamadıklarını ancak 10 dakika sonra oyunun kontrolünü almayı başardıklarını belirterek, “Çok net bir gol pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. İkinci yarıda da oyun iki taraf için çok açıktı. Kasımpaşa takımı da biz de gol fırsatlarına girdik. Oyun ve mesafeler çok açıldı. Kendi takımım adına özellikle üçün bölgede ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Son pasları atmakta. Buradan bir puanla ayrıldık” dedi.

‘Bursa ve Kasımpaşa maçalarında takımda boş vermişlik var mı?’ yönünde bir soruya ise Barisic, takımda boş vermişliğin olmadığını, son dakikalarda oyuncuların verdiği mücadele ve isteğin ortada olduğunu kaydetti.Barisic ayrıca, sakat oyunculardan ziyade oyunu geride kurma anlamında başlarda biraz sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “Daha önemli sorun ön bölgede becerikli olamayışımız bizim için. Son paslarda final bölümünde gerekli beceriyi gösteremediğimizden üç puan alamadık” diye konuştu.