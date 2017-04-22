Abdullah Avcı: Televizyondan gördüm penaltı değil!

Başakşehirspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında isyan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kaldı.

Başakşehirspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrasında, Rizespor lehine çalınan penaltıyı televizyondan izlediğini ve penaltı olmadığını dile getirerek, “Rizespor takımı en fazla direkt oynayan ikinci takımı, en fazla orta yapan takımlarından. Onun dışında da bir anda savunmadan hücuma geçişleri var. Aslında savunmada biz bununla ilgili çözüm noktalarına çalıştık. 7 dakika gole kadar büyük takım gibi oynadık, golü bulduk. Aslında oyunu daha erken koparabilecek oyun planlarımız vardı. Ondan sonra Rizespor'u ilk devrenin sonuna kadar devreye soktuk. Topun arkasında kaldık ama hamle yapmadık, orta yaptılar, bunlardan bir tanesiyle de devre biterken gol yedik. İkinci ayrı itibariyle rakip sahada oynayan, çalıştığı opsiyonları, çözüm noktalarını iyi kullanan bir takımdık. Sonrasında da bireysel anlamda bizim gibi takımın yemeyeceği bir gol yedik. Hem başlangıçta hem de sonrasında savunmada aldığımız pozisyonla alakalı. Ardından tekrar devreye girdik, golü yakaladık. Çizgiden dönen pozisyonlarımız var, daha üretken olduk. Geçiş verdik bir iki tane, 90 ile 94 arasında da başka bir aksiyon vardı. 2 penaltı var, bizimkine biraz yakındım, ağır gibi geldi bana, rakibin pozisyonunu televizyondan gördüm penaltı değil. Bir hata yapıldı bizimle ilgili, hatayı hatayla örtmek gibi oldu bu. Sonuçta 3-3'lük bir skor ile ayrıldık. 10 aydır yarışın içerisindeyiz, bunu kaybetmek istemiyoruz. Bizim için çok değerli, harika bir sezon geçiriyoruz. Bunun için mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye çalışacağız. Harika giden bir sezonu doğru bir şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.