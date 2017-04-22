Balıkesir’de İstanbul BBSK güldü

İstanbul BBSK baştan sona çekişmeli geçen mücadelede BEST Balıkesir'i deplasmanda 84-77 mağlup etti.

Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında BEST Balıkesir, İstanbul BBSK ile karşı karşıya geldi. Çok çekişmeli geçen müsabakada BEST Balıkesir'i rakibi İstanbul BBSK'ya 77-84 yenildi.

BEST Balıkesir'de Tre Kelley 29 sayı ve 1 ribaunt ile müsabakanın en iyi oyuncusu odu. İstanbul BBSK' da ise Ian Hammer 25 sayı 7 ribaunt ile oynadı.İlk çeyrek İstanbul BBSK iyi bir başlangıç yaparak ilk 4,5 dakikayı 11-0'lık skor yakaladı. BEST Balıkesir müsabakada ilk sayısını Delroy James'in basket faulü ile skoru 3-11'e getirdi. İstanbul BBSK McCollaway ve Deniz Kılıç ile arayı açtı. İlk periyot İstanbul BBSK'ın üstünlüğü ile geçildi. (15-26)

2. periyoda BEST Balıkesir aradaki sayı farkını kapatmak için başladı. BEST Balıkesir Ofoegbu ve Delroy James'in sayıları ile skora katkı verirken, İstanbul BBSK Calloway, Jaka Klobucar, Deniz attığı sayılar ile ilk yarıyı sayı farkını arttırarak kapattı. İstanbul BBSK 32-51 devreye önde girdi.

3. periyotta İstanbul BBSK müsabakadaki üstün oyununu sürdürdü. BEST Balıkesir karşısında Earl Calloway, Deniz ve Klobucar'ın sayılarına, BEST Balıkesir Delroy James, Ofoegbu ile karşılık versede, İstanbul BBSK 3.peritotu 54-67 önde geçti.

4.periyot BEST Balıkesir hızlı başladı. Delroy James, Ofoegbu, Tre Kelley'in sayıları ile fark 6 sayıya kadar indi. 73-79 İstanbul BBSK önde geçti. İstanbul BBSK müsabakayı 77-84 kazandı.

Salon: Balıkesir Yeni Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil

BEST Balıkesir: Ofoegbu 19, Delroy James 20, Tre Kelley 17, Ahmet Erdoğan, Austin Nichols 6, Joey Dorsey 3, Valettin Pastal 4, Ümit Sonkol 6, Melih Yıldız 2, Murat Kozan

İstanbul BBSK: Sean Armand 12, Earl Calloway 8, Deniz Kılıçlı 14, Uğur Dokuyan 5, Ben McCauley 8, Galloway 8, Jaka Klobucar 13, Damir Markota 8, Djordje Gagic 6, Metecan, Erbil Eroğlu

1. Periyot: 15- 26 (İstanbul BBSK lehine)

Devre: 32-51 (İstanbul BBSK lehine)

3. Periyot: 54-67 (İstanbul BBSK lehine)