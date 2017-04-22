Beşiktaş matematikten sınıfta kaldı

Beşiktaş, Stockholmhayaline bu kadar yakınken yarı final biletini kılpayı Lyon’a kaptırdı. Devre arasındaki yanlış transfer politikası, Avrupa’da finalin başka bahara kalmasında belki de en önemli etken oldu. Yazarımız Galip Öztürk Beşiktaş'ın Avrupa macerasını analiz etti.

Yazarımız Galip Öztürk, Beşiktaş'ın neden yarı finale yükselemediğini yazdı. Seri penaltılarla Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Beşiktaş, mücadelesiyle gururumuz olurken, diğer yandan devre arasındaki transfer yanlışlarının bedelini ödedi. Ocak ayında 4.2 milyon Euro'luk rekor bedelle alınan Matej Mitrovic ve kiralık olarak yuvaya geri gelen Ersan takımdaki stoper sayısını 6'ya yükseltti ama Avrupa seviyesinde göze daha çok çarpan savunma sıkıntısına çare olamadı. Eto'o ısrarı hüsranla bitince forvete de takviye yapılamadı. Demba Ba'nın dönüşü ise uzun süren sakatlığının ardından bir anlam taşımadı. Zaten ne Ersan ne de Senegalli golcü, UEFA listesine girmedi bile…

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Lyon karşısında Aboubakar'ın cezalı olması, Cenk Tosun'un Fransa'da olduğu gibi suskun kalması gözleri yedek kulübesine çevirdi. Ancak ligde şampiyonluğu kovalayan, Avrupa Ligi'nde de tarihinin en büyük başarısına doğru ilerleyen siyah-beyazlıların 18 kişilik kadroda oyuna hamle için hücum oyuncusu yoktu. Kadrodaki stoper enflasyonu, orta sahanın ortasında da geçerli olduğundan mecburen Necip ve Tolgay ile çözüm aramak yarı final biletini getirmedi. Ortalama Süper Lig futbolcusu seviyesindeki Mitrovic ve Tosic'in, defansın merkezinde Marcelo'yu mumla aratan yetersizliklerine penaltıları ıskalayarak tuz biber ekmesi, Stockholm yolunu kapattı. Böylece Türk futbolunun kangreni plansızlık sonucu transfer matematiğinden yine sınıfta kalınması, bu kez Lyon kalecisi Anthony Lopes'in ellerinde eriyen seri penaltılar olarak karşımıza çıktı.