Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Çilingir Jeremain Lens

Hollandalı çalıştırıcı Advocaat, hücum planını Lens üzerine kurdu. Sağ kanatta görev alacak olan Lens’in derbideki misyonu, sahadaki serbestliğiyle hem forvet arkası hem de golcü gibi bir rol üstlenmek.
08:3622 Nisan 2017
0
Çilingir Jeremain Lens

Süper Lig'de yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Advocaat, rakibi yıkmanın planlarını yapıyor. Hollandalı çalıştırıcının, sarı-kırmızılılar karşısındaki en büyük kozu Jeremain Lens olacak. Fenerbahçe, Hollandalı yıldızının görev almadığı karşılaşmalarda oyunu açmakta zorlanıyor ve gol pozisyonuna girmekte güçlük çekiyor. Bu nedenle Advocaat, hücum planını Lens'in üzerine kurdu. Advocaat, Galatasaray karşısında kanatta görevlendireceği Lens'e başka misyonlar da yükleyecek. Deneyimli çalıştırıcı, sahada serbestlik tanıyacağı Hollandalı yıldızdan, takımın ataklarını organize ederek 10 numara görevini üstlenmesini ve forvete de destek vermesini istedi. Tecrübeli teknik adam, sürekli hareketli olması talimatını verdiği Lens'i, bu şekilde Galatasaraylı oyuncuların markajından kurtaracak.

22 Nisan 2017 `Galatasaray`ın artıları daha fazla` Yarın oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini başarılı teknik direktör Cihat Arslan, AMK için değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

HIZLI HÜCUMLA SONUCA

Teknik Direktör Advocaat, Galatasaray karşısında 3 puanı getirecek formül üzerinde çalışmasını sürdürüyor. Öğrencilerine, sarı-kırmızılıların defansif zaaflarından yararlanmaları gerektiğini anlatan Hollandalı çalıştırıcı, hücuma çıkarken hızlı olmalarını ve pas hatası yapılmasını istemediğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına “Topu ayağınızda fazla tutmayın. 1-2 dokunuşla hızlı hücuma çıkmalıyız” dedi.

Etiketler
Advocaat Fenerbahçe galatasaray Lens
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER