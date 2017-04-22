Çizme’de çılgın maç! Tam 9 gol…

Yaptığı puan kayıplarıyla Avrupa yarışında yara alan Fiorentina ile Inter'in mücadelesinde 9 gol çıktı: 5-4. Ev sahibi takım 2-1 geriden gelip 17 dakikada 4 gol atmayı başardı.

İtalya Serie A’nın 33. haftasında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Artemio Franchi’de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-4 kazanarak Avrupa yarışını sürdürdü.

Fiorentina 23. dakikada Vecino ile 1-0 öne geçerken, Inter 28’de Perisic ve 34’te Icardi ile durumu 2-1 yaparak soyunma odasına üstün gitti.

Ev sahibi ekip 52. dakikada Bernardeschi ile penaltıdan yararlanamdı. Fiorentina’nın dönüşü başladı. 62. dakikada Astori maça yeniden dengeyi getirirken, iki dakika sonra Vecino yine sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi.

70 ve 79. dakikalarda Babacar Fiorentina taraftarlarını sevinçten çıldırtan golleri attı: 5-2.

Franchi’deki çılgın gecede goller 7’de kalmadı! Inter’in kaptanı 88 ve 90. dakikalarda topu filelere göndererek skoru 5-4 yaptı. Büyük heyecana sahne olan ve Serie A’nın tarihine geçen maçta 3 puanı Fiorentina kaptı.

Bu sonuçla ev sahibi takım 55 puana yükselirken, Inter 56 puanda kaldı.