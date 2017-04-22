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23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
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Derbi kapalı gişe

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide TT Arena'nın bu sezon ilk kez dolu olması bekleniyor.
13:1822 Nisan 2017
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Derbi kapalı gişe

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Bu sezon kötü gidişat ile tribünleri de dolduramayan sarı-kırmızılılarda derbi büyük ilgi görürken, 25 bin bilet satıldığı öğrenildi. TT Arena’da oynanacak olan dev derbide stadın tamamen dolması bekleniyor. Derbide ayrıca 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı izleyecek.

22 Nisan 2017 Dev maç öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'de son durum Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği 90 dakika saat 19.00'da TT Arena'da başlayacak. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş derbisi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında TT Arena’da oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini 38 bin 373 seyirci izlemişti. Karşılaşma Beşiktaş’ın 1-0’lık galibiyeti ile tamamlanırken, siyah-beyazlıların tek golünü Talisca kaydetmişti.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray türk telekom arena
Son güncelleme: 13:19 | 22.04.2017
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