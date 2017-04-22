Erman Toroğlu’ndan Emre ve Volkan’a ağır sözler!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir futbolcularının kendi kanal muhabirine saldırmasından sonra adeta patladı!

Volkan Babacan, Emre Belözoğlu ve Yalçın Ayhan'ın da aralarında bulunduğu Medipol Başakşehirli futbolcular Rizespor maçının ardından tartışma yaşadıkları A Spor muhabiri ile kameramanına fiziki saldırıda bulundu.

Olayların ardından A Spor’un yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayına bağlanarak Medipol Başakşehirli futbolcular için ağır sözler sarf etti.

İşte o yorumlar:

“Hiç eveleyip gevelemeye gerek yok. TFF, bu Başakşehirli oyunculara ceza vermek için neyi bekliyor? Bu görüntüler şimdi Paris’te yayınlanacak. Biz gerekeni yapamazsak o zaman hiç o Fransız başkana laf söylemeyelim. Bu futbolculara gereken cezayı vermezseniz, bu işin önüne geçemezsiniz. Yarın çıkar TFF idarecilerini döverler.

Muhabire saldıranlara federasyon ceza vermeli. Yazıklar olsun Volkan Babacan'a! Ona yazdıklarımı geri alıyorum. Emre Belözoğlu zaten baş artist. Emre her zaman var böyle olaylarda. Beşiktaş medya yöneticisini (Rıdvan Akar’ı) kovduğunda ayakta alkışladım. Bu işleri sulandırmayacaksınız, uzatmayacaksınız.

Ahlaksızlığa sahip çıkmayacaksınız. Muhabire saldıranlar ahlaksız ve terbiyesizdir. Emre zaten malum…”

Emre Belözoğlu ve kulüp çalışanları muhabire saldırdı Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu. İlgili Haberi Oku