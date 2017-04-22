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Fenerbahçe hayranı İtalyan güzel Asia Maione Cozzolino Türkiye'ye geliyor
İtalya’nın Roma şehrinde yaşayan 18 yaşındaki güzel model Asia Maione Cozzolino Türkiye’ye geliyor.
Fenerbahçe’ye olan sevgisiyle sarı-lacivertlilerin dikkatini çeken ve sevgisini kazanan Asia Maione, Türkiye’nin önemli bir giyim firmasının yeni yüzü olacak. İtalyan güzeli, söz konusu ünlü markanın yeni sezon çekimleri için hafta başında İstanbul’a gelecek ve burada 4 gün kalacak.
Genç güzelin İstanbul’daki çekimler sırasında kentin tarihi ve turistik noktalarının yanı sıra Roma’da iki Türk arkadaşının etkisiyle büyük takipçisi olduğu Fenerbahçe’nin stadı ile Fenerium mağazasını da ziyaret edeceği öğrenildi.
Sosyal medyada çok sayıda Türk hayranı olan ve her gün yüzlerce mesaj alan Asia Maione’nin, İstanbul’da sarı-lacivertli taraftarlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçeli taraftarların kendisine twitter ve instagram’dan gösterdiği ilginin, kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Asia Maione, İstanbul’a gideceği için ve Fenerbahçe’yı yakından tanıyacağı için çok heyecanlı olduğunu da söyledi.
“Asiamaico” kullanıcı adıyla Twitter ve Instagram’dan Fenerbahçe formasıyla birbirinden güzel, sempatik ve neşeli fotoğraflarını paylaşan Cozzolino sari lacivertli taraftarın kısa sürede gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Genç İtalyan güzeli, çekimler için geleceği İstanbul’dan 27 Nisan günü ayrılacak.
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