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FENERBAHÇE
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
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Fenerbahçe’de iki yıldız derbi kadrosunda yok!

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel ile Nijeryalı golcü Emenike'nin Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinin maç kadrosunda olmadığı öğrenildi.
23:3022 Nisan 2017
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Fenerbahçe’de iki yıldız derbi kadrosunda yok!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel ve Nijeryalı golcüsü Emenike derbide forma giyemeyecek.

Son haftalarda ilk 11'de şans bulan Hollandalı sağ bek, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda adalesindeki sıkıntı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

Van der Wiel'in büyük ihtimalle derbide forma giymeyeceği ve onun yerine sağ bekte, tıpkı Galatasaray'la bu sezon ilk yarıda oynanan maçta olduğu gibi Şener Özbayraklı'nın sahne alacağı öğrenildi.

Kolu kırılıp sezonu kapatan Fernandao da derbide yok. Aynı zamanda Fenerbahçe’de geleceği belli olmayan Emenike’nin de maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

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Etiketler
emenike Fenerbahçe gregory van der wiel
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