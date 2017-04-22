Fenerbahçe’nin belalısı Sneijder!

Galatasaray'ın yıldızı Sneijder, Fenerbahçe'ye 6 lig maçında 3 gol attı. Hollandalı bir gol daha atması durumunda sarı-lacivertlilere gol atan en çok Galatasaraylı yabancı olacak.

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 lig maçında 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Hollandalı yıldız, eğer yarınki karşılaşmada 1 gol daha atarsa Fenerbahçe'ye karşı en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Avrupa kupalarına katılma yolunda mutlak kazanması gereken bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılıların en büyük kozu ise Wesley Sneijder. 32 yaşındaki futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olsa da Fenerbahçe karşılaşmalarındaki istatistikleriyle takımın vazgeçilmezleri arasındaki yerini alıyor.

Fenerbahçe'yi seviyor

Wesley Sneijder, Fenerbahçe’ye karşı oyandığı 6 lig maçında sergilediği 3 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Aslan'ın, Sneijder’in doğrudan katkısı olmadan Fenerbahçe ağlarına gönderdiği son gol, 12 Mayıs 2013’te Burak Yılmaz’ın attığı penaltı golüydü.

Galatasaray tarihine geçecek

Wesley Sneijder, yarınki derbiye her zamankinden daha farklı hazırlandı. Hollandalı futbolcu, eğer Fenerbahçe’ye 1 gol daha atarsa, adını sarı-kırmızılıların tarihine yazdırmayı başaracak. 32 yaşındaki orta saha, yarın oynanacak derbide 1 gol daha atıp sarı-lacivertlilere karşı gol sayısını 4'e çıkarırsa Mirza Sejdic'i geride bırakarak Kanarya'ya ligde en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu unvanını elde edecek.