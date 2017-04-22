Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesinde hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli derbinin güzel bir havada geçmesi bekleniyor. Hafta başından itibaren İstanbul'u etkisi altına alan soğuk, haftasonu gidiyor. Her iki takım açısından da son derece önemli olan mücadelede Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklanan hava tahminlerine göre TT Arena'da maç saati hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor.

8. RANDEVU

Galatasaray, yarın oynayacağı Fenerbahçe ile bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 4'e 2 üstünlüğü var.Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile TT Arena'da toplam 14 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Aslan, 8 kez galip gelirken, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı.

Fenerbahçe ile 8. randevuTT Arena'daki ilk derbiyi 8 Mart 2011 yılında Fenerbahçe ile oynayarak başlayan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, TT Arena'da sarı-lacivertliler ile 6 kez mücadele etti. Geride kalan 7 maçta Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 4'e 2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı.

TT Arena'da oynanan Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmalarının sonuçlar şöyle:

2010-2011 Spor Toto Süper Lig

8.03.2011 Galatasaray: 1 – Fenerbahçe: 2

2011-2012 Spor Toto Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 – Fenerbahçe: 126.02.2012 Galatasaray: 3 – Beşiktaş: 2

2011-2012 Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 – Fenerbahçe: 206.05.2012 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 2

2012-2013 Spor Toto Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 – Fenerbahçe: 127.01.2013 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1

2013-2014 Spor Toto Süper Lig

22.02.2014 Galatasaray: 1 – Beşiktaş: 006.04.2014 Galatasaray: 1 – Fenerbahçe: 0

2014-2015 Spor Toto Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 – Fenerbahçe: 124.05.2015 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

2015-2016 Spor Toto Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 008.05.2016 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1

2016-2017 Spor Toto Süper Lig

27.02.2017 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1