Galatasaray’da derbiye prim yok

Son yılların en durgun derbilerinden birisini oynamaya hazırlanan Galatasaray'da, prim belirsizliği sona erdi. Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinde prim uygulamasına gidilmeyeceğini oyuncularına açıkladı. Maç başı ücretleri kaldırıp, toplanan puana göre para dağıtan sarı-kırmızılılarda bu sistem sürecek. Senelik yaklaşık 61 milyon Euro garanti ücret dağıtan Galatasaray yönetimi, buna ligdeki kötü sonuçları ve yaşanan maddi zorlukları da ekleyince ilk kez prim dağıtmama kararı aldı.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta galibiyet primi vaat eden Başkan Özbek, bu kez hiçbir ek ödül uygulaması yapılmayacağını açıkladı.