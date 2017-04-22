‘Galatasaray’ın artıları daha fazla’

Yarın oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini başarılı teknik direktör Cihat Arslan, AMK için değerlendirdi.

“İki takımda problemli başladıkları sezona, problemli bir şekilde devam ediyor. Fenerbahçe'nin önünde kupa hedefi var. Ancak Galatasaray'ın hiçbir hedefi kalmadı. Şampiyonluk ve kupa şansı bulunmuyor. İki takımda birbirlerini yenerek bu sezon için teselli ikramiyesi kazanmak isteyecek. Kaleci ve hücum gücünün Galatasaray'ın elinde olduğunu düşünüyorum. Galatasaray bu konuda rakibine oranla biraz daha önce. Fenerbahçe'nin de iki stoper ve orta sahasının Galatasaray’a karşı daha mücadeleci ve daha uyumlu olduğunu söyleyebilirim.

Galatasaray’ın temel problemlerinden bir tanesi de top ayağındayken, kaybettiği pozisyonlarda savunmaya geçiş reaksiyonunu gösterememesi. Fenerbahçe’nin orta sahası fiziksel açıdan daha kaliteli oyunculardan kurulu olduğu için Galatasaray bu konuyu önemsemeli. Çünkü Galatasaray'ın savunma ve orta saha direnci daha düşük. Selçuk İnan'ın yanında bu maçta Josue tercih edilmemeli. De Jong ya da Tolga Ciğerci oynamalı. Sneijder da önlerinde forma giymeli. Fenerbahçe yan toplarda daha etkili. Bu konuda da Galatasaray'ın zaafı var. Bu da Galatasaray'ın en önemli handikaplarından birisi.

Galatasaray önde baskı ile oynamalı. Hasan Ali'nin kanadında iki tane çabuk adam olmalı. Yasin sağ bek, önünde de Rodrigues ya da Podolski oynamalı. İlk tercihim Podolski olurdu çünkü skora daha fazla etki edebilir. İçeriye yapacağı koşularla da Yasin'e yer açabilir. Böylece Eren'e de daha fazla fırsat çıkar. Hücumda alan daraltılmalı. Böylece iyi şut çekebilen Sneijder, Selçuk ve Podolski kaleye daha yakın oynayabilir.

Fenerbahçe, hücumda sadece Lens'e bakıyor. Lens'i birebirde durdurabilirse Galatasaray fazla problem yaşamaz. Fenerbahçe, top rakipteyken alan savunmasını en iyi yapan takımlardan birisi. Orta alanda yaptığı baskılar ile etkili oluyor. Fenerbahçe, ceza alanında Van Persie'yi topla buluşturabilirse skoru değiştirebilir. Ya da duran topta etkili olurlar. Galatasaray orta sahada iyi mücadele etmeli. Fenerbahçe'ye karşı koymalı. Fenerbahçe'de sadece Lens var ama Galatasaray'da kenarda daha fazla seçenek var. Hücuma daha yatkın isimler var. Fenerbahçe'nin orta sahası üretken değil. Galatasaray'ın artıları daha fazla.”